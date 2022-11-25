Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:37

Нидерланды нанесли два удара по воротам Эквадора — это самый низкий показатель среди европейских стран

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нидерланды нанесли всего два удара по воротам сборной Эквадора (1:1) в матче второго тура группового турнира ЧМ-2022.

Как сообщает Opta, это является самым низким показателем среди европейских стран в матчах чемпионата мира с тех пор, как ведется статистика (1966 год).

Следующий матч нидерландцы проведут 29 ноября против Катара, а эквадорцы в этот же день втретятся с Сенегалом. Обе игры начнутся в 18.00 мск.

По итогам игрового дня в группе А первое место занимают Нидерланды (4 очка). На второй строчке Эквадор (4 очка), на третьей — Сенегал (3 очка), на четвертой — Катар (0 очков).

Источник: Opta
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Эквадора по футболу
2
0
Читайте также
Унизительное поражение Англии от США! Победный гол забил посудомойщик, СМИ приняли результат за технический сбой
Женам английских футболистов запретили топы и мини-юбки. Они сняли лайнер за миллиард фунтов и отрываются на нем
Путин ответил опасающейся мобилизации младшего сына женщине
Захарова ответила на слова жены Зеленского о готовности украинцев терпеть лишения
Раненый российский военный покончил с собой во избежание плена ВСУ
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Главный тренер сборной Сенегала Сиссе — о матче с Катаром: «Это коллективная победа»
Катар стал второй страной-хозяйкой ЧМ, которая не смогла выйти в плей-офф
ЧМ-2022: расписание и результаты игрового дня 25 ноября
ЧМ-2022: Англия против США, Катар — без плей-офф. Онлайн-трансляция 25 ноября
Могут ли Нидерланды не попасть в плей-офф? Расклады ЧМ-2022
Англия — США: стартовые составы на матч ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЧМ-2022: расписание и результаты игрового дня 25 ноября

Катар стал второй страной-хозяйкой ЧМ, которая не смогла выйти в плей-офф
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости