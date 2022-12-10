Нидерланды — Аргентина: голландцы спаслись от поражения на последней минуте после хитрого розыгрыша штрафного

Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст спас команду от поражения, забив на 90+11-й минуте матча с Аргентиной в 1/4 финала ЧМ-2022 — 2:2.

На 11-й добавленной минуте нидерландцы сравняли счет после розыгрыша штрафного, который был назначен строго по центру ворот в 20 метрах. Исполнял Тен Копмейнерс.

Он покатил мяч низом через стенку на Вегхорст, который быстро подработал его правой ногой и левой уложил в дальний угол ворот.