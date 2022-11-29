Роналду поделился эмоциями после выхода Португалии в плей-офф ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Уругваем (2:0) в матче ЧМ-2022 и выход в плей-офф турнира.

«Мы в плей-офф чемпионата мира! Отличная работа, команда! Столкнувшись с достойным соперником, мы показали свою силу и качество. Давайте сделаем это снова! Мы сражаемся, и наша мечта все еще жива! Вперед, Португалия!» — написал Роналду на своей официальной странице в социальных сетях.

Сборная Португалии набрала 6 очков и лидирует в группе H. Сборная Ганы идет на втором месте, набрав 3 очка. Далее расположились команды Кореи и Уругвая, имеющие по одному очку.

В заключительном туре Корея сыграет против Португалии, а Гана — против Уругвая. Обе встречи пройдут 2 декабря и начнутся в 18.00 мск.