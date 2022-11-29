Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 00:53

Роналду поделился эмоциями после выхода Португалии в плей-офф ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Уругваем (2:0) в матче ЧМ-2022 и выход в плей-офф турнира.

«Мы в плей-офф чемпионата мира! Отличная работа, команда! Столкнувшись с достойным соперником, мы показали свою силу и качество. Давайте сделаем это снова! Мы сражаемся, и наша мечта все еще жива! Вперед, Португалия!» — написал Роналду на своей официальной странице в социальных сетях.

Сборная Португалии набрала 6 очков и лидирует в группе H. Сборная Ганы идет на втором месте, набрав 3 очка. Далее расположились команды Кореи и Уругвая, имеющие по одному очку.

В заключительном туре Корея сыграет против Португалии, а Гана — против Уругвая. Обе встречи пройдут 2 декабря и начнутся в 18.00 мск.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
0
Читайте также
Сколько миллионов получили Роналду и Месси за съемку друг с другом? И знают ли они фотографа, который их снимал?
Иран призывает дисквалифицировать сборную США за скандальное фото с флагом
Военнослужащий ВДВ рассказал о подвигах российских десантников в спецоперации
Reuters рассказало о неудачной попытке стран ЕС договориться о потолке цен на нефть РФ
Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
Как удешевить производство
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Силва: «Португалия будет бороться за победу на чемпионате мира в Катаре»
Фернандеш: «Я праздновал гол так, как будто он принадлежал Криштиану, казалось, он коснулся мяча»
Вильям Карвалью: «Португалия хочет финишировать первой в группе, остался последний матч»
Защитник Пепе считает, что Португалия во втором тайме была намного лучше Уругвая
Президент Португалии: «Команда показала отличную игру и заслужила победу над Уругваем»
Португалия — Уругвай: видеообзор матча ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рубен Невеш о выбежавшем болельщике: «Надеюсь, с ним ничего не произойдет»

Португалия — Уругвай: видеообзор матча ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости