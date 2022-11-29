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Рубен Невеш о выбежавшем болельщике: «Надеюсь, с ним ничего не произойдет»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш подвел итоги матча группового турнира ЧМ-2022 против Уругвая (2:0).

— С какой командой вы не хотели бы встретиться после группового этапа?

— Мы не думаем об этом. Думаем о следующем матче. Впереди важная игра. Мы сосредоточены на ней.

— Кто забил первый гол?

— Я не видел повтора. Но это не имеет значения. Самое важное, что это гол Португалии. И то, что мы победили.

— Что ты думаешь по парне, который выбежал с радужным флагом?

— Мы знаем, что происходит вокруг этого чемпионата мира. Это нормальная вещь. Мы с ним и с Ираном, с иранскими женщинами. Надеюсь, с ним ничего не произойдет. Мы все поняли его послание.

Португальская сборная в третий раз в своей истории выиграла первые два матча на чемпионате мира. Ранее это удавалось в 1966 и 2006 годах, в обоих случаях команда доходила до полуфинала турнира.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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