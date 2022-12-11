Неймар: «К сожалению или к счастью, я до сих пор не научился проигрывать»

Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился эмоциями после вылета команды с ЧМ-2022.

«Мысли о поражении до сих пор причиняют мне боль. Мы были так близки, так близки...

К сожалению или к счастью, я до сих пор не научился проигрывать. Поражения делают меня сильнее, но они слишком ранят меня, и я до сих пор не привык к этому.

В любом случае, мы должны двигаться дальше... жизнь заставляет нас двигаться вперед. Даже если это больно и рана долго не заживает, мы должны двигаться дальше.

Еще раз хочу поблагодарить бразильский народ за поддержку и привязанность. Спасибо, Катар, за все... Кубок был прекрасен и должен был вернуться в Бразилию, но судьба уготовила нам иной жребий», — написал Неймар в соцсетях.

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Бразилии проиграла команде Хорватии (1:1, 2:4 — по пенальти).