Дрогба — о Кейне: «Ты пример для нападающих: забиваешь, ассистируешь, ведешь за собой»

Бывший нападающий сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба прокомментировал нереализованный нападающим Англии Гарри Кейном пенальти в четвертьфинале ЧМ-2022.

Кейн в 1/4 финала с Францией (1:2) реализовал один пенальти, но при счете 1:2 не забил второй во втором тайме.

«Будет больно, но ты настоящий капитан и лидер. Мне очень понравилось, как ты играл на этом чемпионате мира. Ты являешься примером для нападающих: забиваешь, ассистируешь, ведешь за собой! Потребуется время, чтобы это преодолеть, но это сделает тебя сильнее», — написал Дрогба в своих соцсетях.

В полуфинале сборная Аргентины сыграет с Хорватией 13 декабря, а сборная Франции встретится с Марокко 14 декабря. Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря.