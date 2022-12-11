Коман: «Впереди матч со сборной Марокко, которая до сих пор была очень хороша»

Нападающий сборной Франции Кингсли Коман поделился ожиданиями от матча против сборной Марокко в полуфинале ЧМ-2022.

«Мы по-прежнему сосредоточены. Впереди матч со сборной Марокко, которая до сих пор была очень хороша. Нужно будет приложить все силы, чтобы победить.

Марокко отлично проводит турнир, выйдя из сложной группы. Они заслуживают быть здесь в полуфинале, и мы намерены проделать большую тактическую работу», — цитирует Комана RMC Sport.

Франция в полуфинале встретится со сборной Марокко. Матч пройдет в среду, 14 декабря.