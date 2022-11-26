Появление Сака в матче Англия — США на ЧМ-2022 стало 100-м для игроков «Арсенала» на крупных турнирах

Вингер сборной Англии и «Арсенала» Букайо Сака сыграл в матче против США (0:0) в групповом турнире чемпионата мира-2022.

Таким образом, его появление стало 100-м для игроков «Арсенала» в составе сборной Англии на крупных турнирах. «Арсенал» — четвертый клуб АПЛ с таким показателем.

В лидерах среди клубов, чьи игроки играли в составе сборной Англии на крупных турнирах (ЧМ или Евро) — «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».