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Сегодня, 06:44

Появление Сака в матче Англия — США на ЧМ-2022 стало 100-м для игроков «Арсенала» на крупных турнирах

Руслан Минаев
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Вингер сборной Англии и «Арсенала» Букайо Сака сыграл в матче против США (0:0) в групповом турнире чемпионата мира-2022.

Таким образом, его появление стало 100-м для игроков «Арсенала» в составе сборной Англии на крупных турнирах. «Арсенал» — четвертый клуб АПЛ с таким показателем.

В лидерах среди клубов, чьи игроки играли в составе сборной Англии на крупных турнирах (ЧМ или Евро) — «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
Букайо Сака
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