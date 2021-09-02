Карпин объяснил, почему Гильерме вышел в старте против Хорватии
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил почему, в матче против Хорватии (0:0) в воротах сыграл Гильерме.
— Как Кафанов объяснил выбор в пользу Гильерме?
— Честно говоря, я не спрашивал объяснений. До того, как Витальич сказал мне, что будет играть Гильерме, мы обсуждали плюсы и минусы, которые он видит в трех вратарях. Лучше спросить у него. В большей степени сыграло то, что у Гильерме есть опыт таких матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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