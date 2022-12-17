Хорватский журналист о бронзе ЧМ-2022: «Позор арбитру, но хорваты — сила!»

Хорватский журналист издания Klikaj.hr Звонимир Маркац прокомментировал «СЭ» победу сборной Хорватии над Марокко (2:1) в матче за третье место чемпионата мира-2022.

«Испытываю гордость за нашу сборную. Мы заслужили эти медали. Позор арбитру, а хорваты — сила! Завтра будем встречать наших ребят в Загребе», — сказал Маркац «СЭ».

Главным судьей матча за третье место стал катарский арбитр Абдулрахман Аль-Джассим, который допустил ряд ошибок во время игры.

Сборная Хорватии вошла в тройку лучших на втором чемпионате мира подряд. На ЧМ-2018 в России хорваты стали серебряными призерами, проиграв в финале Франции (2:4).