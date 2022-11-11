Серхио Рамос и де Хеа не попали в состав сборной Испании на ЧМ-2022

В пятницу, 11 ноября, сборная Испании объявила состав на чемпионат мира по футболу-2022, который пройдет в Катаре.

Среди вызванных игроков не оказалось ветерана национальной команды Серхио Рамоса. 36-летний защитник, сейчас выступающий за французский «ПСЖ», дебютировал за сборную в марте 2005 года и с тех пор провел за команд 180 матчей, в которых забил 23 мяча.

В составе сборной Испании Рамос выигрывал чемпионат мира-2010 в ЮАР, а также дважды — чемпионаты Европы 2008 и 2012 годов.

Помимо Рамоса, в сборную не был вызван голкипер Давид де Хеа, который провел в составе национальной команды 45 игр в карьере. Вратарь «Манчестер Юнайтед» со сборной Испании не выиграл ни одного трофея.

На ЧМ-2022 сборная Испании сыграет в группе Е против таких команд, как Германия, Япония и Коста-Рика. Первый матч — против Коста-Рики 23 ноября.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Состав сборной Испании на ЧМ-2022 можно посмотреть по этой ссылке.