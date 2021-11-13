Лука Модрич: «Завтра будем играть на победу»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич рассказал о настрое на решающий матч отборочного цикла ЧМ-2022 против команды России.

— Три раза вы играли против России, и все те игры завершились вничью в основное время. Вы держите это в голове перед завтрашней игрой?

- Это правда, но завтра нам нужна победа и мы будем играть на победу, потому что только так мы можем попасть на чемпионат мира...

— Сборная Хорватии долго не могла победить именно в Сплите. Вы не боитесь, что это проклятие может вернуться завтра?

— Мы не думаем об этом, нам это не волнует. Последние две игры мы победили на этом стадион и играли хорошо.

Сборная России лидирует в группе H с 22 очками, Хорватия идет на второй строчке с 20 очками. В воскресенье, 14 ноября, состоится матч Хорватия — Россия (начало — в 17.00 мск), для выхода на ЧМ-2022 россиянам нужно не проиграть в этой встрече.