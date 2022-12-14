Модрич заявил, что арбитр назначил несуществующий пенальти в матче с Аргентиной

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич высказался о пенальти в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022 с Аргентиной (0:3).

«Больше всего меня беспокоит первый гол. На мой взгляд, там не было пенальти. Арбитр должен был назначить угловой в нашу пользу, но не сделал этого, а потом назначил несуществующий пенальти. Это сломало игру. До пенальти мы хорошо играли, контролировали игру. Нам немного не хватило остроты в атаке, чтобы быть более опасными. Но до гола Аргентины у нас не было проблем, они не доставляли нам проблем вплоть до пенальти. Это огорчает. В скором времени они забили второй гол. После такого тяжело играть», — приводит слова Модрича Sportske Novosti.

Сборная Аргентины обыграла Хорватию и вышла в финал чемпионата мира в Катаре, где 18 декабря встретится с победителем пары Франция — Марокко.

Матч Франция — Марокко пройдет 14 декабря. Начало — в 22:00 (мск).