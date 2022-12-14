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Сегодня, 10:04

Модрич заявил, что арбитр назначил несуществующий пенальти в матче с Аргентиной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Лука Модрич.
Фото Reuters

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич высказался о пенальти в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022 с Аргентиной (0:3).

«Больше всего меня беспокоит первый гол. На мой взгляд, там не было пенальти. Арбитр должен был назначить угловой в нашу пользу, но не сделал этого, а потом назначил несуществующий пенальти. Это сломало игру. До пенальти мы хорошо играли, контролировали игру. Нам немного не хватило остроты в атаке, чтобы быть более опасными. Но до гола Аргентины у нас не было проблем, они не доставляли нам проблем вплоть до пенальти. Это огорчает. В скором времени они забили второй гол. После такого тяжело играть», — приводит слова Модрича Sportske Novosti.

Сборная Аргентины обыграла Хорватию и вышла в финал чемпионата мира в Катаре, где 18 декабря встретится с победителем пары Франция — Марокко.

Матч Франция — Марокко пройдет 14 декабря. Начало — в 22:00 (мск).

Источник: https://sportske.jutarnji.hr/sn/nogomet/sp2022/luka-modric-nije-bio-jedanaesterac-a-to-je-prelomilo-utakmicu-nakon-toga-bilo-je-tesko-igrati-15285913

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
Лука Модрич
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Хорватии по футболу
14
21
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