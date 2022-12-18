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Президент РПЛ Алаев: «Отдельно хочу поздравить игроков, выступавших в России, с блестяще проведенным чемпионатом мира»

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев подвел итоги чемпионата мира-2022, который прошел в Катаре.

«Безумно рад за Лео Месси, моего любимого игрока, не раз дарившего радость миллионам людей на планете. Сегодня было невозможно болеть против Аргентины. Хотя Франция сделала все, чтобы этот финал стал незабываемым. Сюжет, достойный кино, который закончился самым справедливым итогом из возможных.

Отдельно хочу поздравить игроков, выступавших в России, с блестяще проведенным турниром: хорватов Деяна Ловрена, Марио Пашалича, Николу Влашича и Марко Ливаю, членов тренерского штаба Хорватии Ведрана Чорлуку и Ивицу Олича — с бронзовыми наградами, аргентинца Леандро Паредеса — с победой в финале.

Футбольные связи прочнее, чем могло показаться. Это доказывает и выступление за Камерун воспитанника «Локо» Гаэля Ондуа.

Парни, мы помним вас и всегда ждем обратно!» - приводит слова Алаева пресс-служба РПЛ.

Чемпионат мира по футболу
Александр Алаев
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