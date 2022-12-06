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Сегодня, 11:37

«Милан» планирует выкупить защитника Деста у «Барселоны»

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «Милана» планирует выкупить у «Барселоны» защитника Сержиньо Деста после выступлений игрока на чемпионате мира-2022 за сборную США, сообщает Corriere dello Sport.

22-летний защитник провел на мировом первенстве 4 матча за национальную команду и отдал одну результативную передачу.

На данный момент американский защитник выступает за итальянский клуб на правах аренды, в его контракте прописана сумма выкупа в размере 20 миллионов евро. Действующее соглашение футболиста с «Барселоной» рассчитано до 2025 года.

В текущем сезоне Дест провел 9 матчей за «Милан» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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