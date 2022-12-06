«Милан» планирует выкупить защитника Деста у «Барселоны»

Руководство «Милана» планирует выкупить у «Барселоны» защитника Сержиньо Деста после выступлений игрока на чемпионате мира-2022 за сборную США, сообщает Corriere dello Sport.

22-летний защитник провел на мировом первенстве 4 матча за национальную команду и отдал одну результативную передачу.

На данный момент американский защитник выступает за итальянский клуб на правах аренды, в его контракте прописана сумма выкупа в размере 20 миллионов евро. Действующее соглашение футболиста с «Барселоной» рассчитано до 2025 года.

В текущем сезоне Дест провел 9 матчей за «Милан» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.