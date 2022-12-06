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Сегодня, 11:44

Гаджиев о том, что Это'о ударил болельщика ногой в лицо: «Это похоже на провокацию Зидана от Матерацци»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал «СЭ» инцидент после матча Бразилия — Южная Корея (4:1) на ЧМ-2022 в Катаре, который произошел с бывшим форвардом махачкалинского клуба Самюэлем Это'о.

Находясь рядом со стадионом, Это'о фотографировался с болельщиками. В это время неизвестный мужчина подошел к нему с камерой и сказал что-то в его адрес. После этого нынешний президент Федерации футбола Камеруна стал толкать молодого человека, а затем ударил его ногой по лицу.

«Этот болельщик — провокатор, раз обвинил Это'о в подкупе арбитра. Эта провокация может вывести даже не очень эмоционального человека. Когда я работал с Самюэлем, он был сдержанным и со здравым смыслом. Он всегда стоял над конфликтами, интеллектуальный потенциал позволял ему находится выше конфликтов и решать их. Считаю, что эту ситуацию можно сравнить с провокацией Зидана от Матерацци. Зидан ведь не такой эмоциональный человек, чтобы бить головой соперника просто так», — сказал Гаджиев «СЭ».

По данным СМИ, пострадавшим является алжирец, который спросил у экс-нападающего «Анжи», сколько он заплатил судьям матча отборочного цикла к чемпионату мира Алжир — Камерун (1:2). Благодаря той победе камерунцы отобрались на ЧМ-2022 в Катаре.

По итогам групповой стадии чемпионата мира в Катаре Камерун занял третье место в группе G с 4 очками в 3 матчах и не вышел в плей-офф турнира.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Самюэль Это`О
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Гаджи Гаджиев
3
1
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