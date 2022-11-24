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24 ноября, 23:43

Месси тренировался индивидуально, у него проблемы с левой ногой

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не тренировался в общей группе в четверг, 24 ноября.

Как сообщает Marca, 35-летний футболист тренировался индивидуально и сосредоточился на восстановительных упражнениях. У него есть проблемы с камбаловидной мышцей левой ноги.

Отмечается, что участие Месси в матче с Мексикой 26 ноября под сомнение не ставится.

На ЧМ-2022 в Катаре аргентинский форварда забил на данный момент один гол. Он отметился в матче с Саудовской Аравией (1:2).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: Marca
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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