Месси тренировался индивидуально, у него проблемы с левой ногой

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не тренировался в общей группе в четверг, 24 ноября.

Как сообщает Marca, 35-летний футболист тренировался индивидуально и сосредоточился на восстановительных упражнениях. У него есть проблемы с камбаловидной мышцей левой ноги.

Отмечается, что участие Месси в матче с Мексикой 26 ноября под сомнение не ставится.

На ЧМ-2022 в Катаре аргентинский форварда забил на данный момент один гол. Он отметился в матче с Саудовской Аравией (1:2).