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Сегодня, 08:50

Казанский верит в победу Аргентины в матче с Францией в финале ЧМ-2022

Александр Кружков
Обозреватель
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Известный комментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» рассказал об ожиданиях от финального матча ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

— Ваш прогноз на матч Аргентина — Франция.

— 3:1. Повторюсь — мне импонирует работа Скалони. От этого в прогнозе и отталкиваюсь. Думаю, он придумает какой-то хитроумный план — и остановит Францию. У Дидье Дешама команда надежная, прагматичная. Но понятная. Ее можно обыграть тренерским конспектом. Плюс у Аргентины есть Месси, который сейчас в потрясающей форме.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало — 18.00 по московскому времени.

Эмоции &laquo;Альбиселесте&raquo; после выхода в&nbsp;финал после матча Аргентина&nbsp;&mdash; Хорватия (3:0). Денис Казанский: «В финале победит Аргентина — 3:1»
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