Месси пропустил тренировку Аргентины из-за дискомфорта в задней поверхности бедра

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пропустил тренировку команды перед финалом ЧМ-2022.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Как сообщает Mundo Deportivo, на поле занимались игроки, которые вышли на замену или остались на скамейке в полуфинальном матче против Хорватии (3:0), в то время как игроки стартового состава тренировались в тренажерном зале. Ближе к концу занятия футболисты основы вышли на поле, но Месси не появился.

Предполагается, что форвард пропустил тренировку из-за дискомфорта в задней поверхности бедра, который он ощутил во время матча с хорватами. Степень серьезности повреждения неизвестна, но в сборной Аргентины не сомневаются, что он сможет сыграть против Франции в финале ЧМ-2022.

35-летний Месси на турнире в Катаре сыграл за национальную сборную шесть матчей, в которых забил пято голов и отдал три результативных передачи.

Финальный матч ЧМ-2022 Аргентина — Франция пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил». Начало — в 18.00 по московскому времени.