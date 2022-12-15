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Силва — о Сантуше: «Великий человек, который навсегда останется в истории португальского футбола»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва отреагировал на уход Фернанду Сантуша с поста главного тренера команды.

«Большое спасибо нашему тренеру Фернанду Сантушу. Тренер, который около 8 лет назад привел меня в нашу национальную сборную. Тренер, который выиграл единственные два титула в нашей истории. Много моментов радости и немного грусти, но самое главное — удовольствие от работы с великим человеком, который навсегда останется в истории португальского футбола», — написал Силва в своих соцсетях.

68-летний специалист возглавлял команду с 2014 года. Вместе со сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы-2016 и Лигу наций сезона-2018/19.

Бернарду Силва
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Фернанду Сантуш
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