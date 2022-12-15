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Данни: «Хотел бы увидеть Андре Виллаша-Боаша главным тренером сборной Португалии»

Данни хотел бы увидеть Виллаша-Боаша главным тренером сборной Португалии
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист сборной Португалии и «Зенита» Мигель Данни в разговоре с «СЭ» прокомментировал отставку Фернанду Сантуша с поста главного тренера национальной команды.

«Отставка Сантуша логична после поражения на чемпионате мира. На самом деле, это самый ожидаемый исход в данной ситуации. Следующий кандидат Жозе Моуриньо? Я в это не верю, но кто знает. Лично я хотел бы увидеть на этом посту Андре Виллаша Боаша!» — сказал Данни «СЭ».

В четвертьфинале ЧМ-2022 Португалия проиграла Марокко со счетом 0:1 и закончила выступление на турнире.

Контракт 68-летнего специалиста был рассчитан до 2024 года, стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Он возглавлял команду с 2014 года. Вместе со сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы-2016 и Лигу наций сезона-2018/19.

Мигель Данни
Сборная Португалии по футболу
Фернанду Сантуш
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