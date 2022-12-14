Месси повторил вечный рекорд Маттеуса и обогнал Батистуту
Матч 1/2 финала ЧМ-2022 против Хорватии стал для нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси 25-м на чемпионатах мира.
Капитан сборной Аргентины, который дебютировал на главном футбольном турнире 16 лет назад в Германии, догнал по количеству матчей многолетнего рекордсмена Лотара Маттеуса, обойдя Мирослава Клозе.
Лидеры по матчам на чемпионатах мира
|
Игрок
|
Команда
|
Годы
|
Турниры
|
Матчи
|
Лотар Маттеус
|
ФРГ/Германия
|
1982, 1986, 1990, 1994, 1998
|
5
|
25
|
Лионель Месси
|
Аргентина
|
2006, 2010, 2014, 2018, 2022
|
5
|
24
|
Мирослав Клозе
|
Германия
|
2002, 2006, 2010, 2014
|
4
|
24
|
Паоло Мальдини
|
Италия
|
1990, 1994, 1998, 2002
|
4
|
23
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
2006, 2010, 2014, 2018, 2022
|
5
|
22
|
Уве Зеелер
|
ФРГ
|
1958, 1962, 1966, 1970
|
4
|
21
|
Владислав Жмуда
|
Польша
|
1974, 1978, 1982, 1986
|
4
|
21
|
Диего Марадона
|
Аргентина
|
1982, 1986, 1990, 1994
|
4
|
21
Реализовав пенальти в ворота Доминика Ливаковича, Месси забил 11-й гол на чемпионатах мира и установил два рекорда — личный и аргентинский. Форвард «ПСЖ» впервые добрался до отметки в пять мячей на одном турнире и обошел по общему количеству звезду 1990-х Габриэля Батистуту, который, правда, провел на ЧМ всего 12 игр.
Лучшие бомбардиры сборной Аргентины на чемпионатах мира
|
Игрок
|
Турниры
|
Матчи
|
Голы
|
Лионель Месси
|
2006-1, 2014-4, 2018-1, 2022-5
|
25
|
11
|
Габриэль Батистута
|
1994-4, 1998-5, 2002-1
|
12
|
10
|
Гильермо Стабиле
|
1930-8
|
4
|
8
|
Диего Марадона
|
1982-2, 1986-5, 1994-1
|
21
|
8
|
Марио Кемпес
|
1978-6
|
18
|
6
|
Гонсало Игуаин
|
2010-4, 2014-1
|
14
|
5
Три из пяти голов на катарских полях Месси забил с 11-метровой отметки. Форвард наказал за фолы сборные Саудовской Аравии, Нидерландов и Хорватии, не реализовав пенальти в игре с Польшей. В финале Лионель вполне может замахнуться на рекорд для одного ЧМ по реализованным пенальти, который делят португалец Эйсебио и голландец Роб Ренсенбринк.
Лидеры по голам с пенальти на одном чемпионате мира
|
Игрок
|
Сборная
|
Турнир
|
Матчи
|
Голы
|
Голы с пенальти
|
Эйсебио
|
Португалия
|
1966
|
6
|
9
|
4
|
Роб Ренсенбринк
|
Нидерланды
|
1978
|
7
|
5
|
4
|
Харри Кейн
|
Англия
|
2018
|
6
|
6
|
3
|
Лионель Месси
|
Аргентине
|
2022
|
6
|
5
|
3
|
Христо Стоичков
|
Болгария
|
1994
|
7
|
6
|
3
|
Йохан Нескенс
|
Нидерланды
|
1974
|
7
|
5
|
3
|
Антуан Гризманн
|
Франция
|
2018
|
7
|
4
|
3
Лео принял участие в восьми результативных атаках сборной Аргентины, записав на свой счет пять голов и три передачи. Аргентинец возглавил рейтинг чемпионата по системе «гол+пас», подвинув партнера по команде Кильяна Мбаппе. Автор дубля в игре с Хорватией Хулиан Альварес отметился четырьмя голами и догнал в списке снайперов француза Оливье Жиру.
Лидеры по системе «гол+пас» на ЧМ-2022
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Очки (гол+пас)
|
Лионель Месси
|
Аргентина
|
6
|
8 (5+3)
|
Кильян Мбаппе
|
Франция
|
5
|
7 (5+2)
|
Бруну Фернандеш
|
Португалия
|
4
|
5 (2+3)
|
Харри Кейн
|
Англия
|
5
|
5 (2+3)
|
Оливье Жиру
|
Франция
|
4
|
4 (4+0)
|
Хулиан Альварес
|
Аргентина
|
6
|
4 (4+0)
|
Гонсалу Рамуш
|
Португалия
|
4
|
4 (3+1)
|
Альваро Мората
|
Испания
|
4
|
4 (3+1)