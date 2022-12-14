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Месси повторил вечный рекорд Маттеуса и обогнал Батистуту

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Матч 1/2 финала ЧМ-2022 против Хорватии стал для нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси 25-м на чемпионатах мира.

Капитан сборной Аргентины, который дебютировал на главном футбольном турнире 16 лет назад в Германии, догнал по количеству матчей многолетнего рекордсмена Лотара Маттеуса, обойдя Мирослава Клозе.

Лидеры по матчам на чемпионатах мира

Игрок

Команда

Годы

Турниры

Матчи

Лотар Маттеус

ФРГ/Германия

1982, 1986, 1990, 1994, 1998

5

25

Лионель Месси

Аргентина

2006, 2010, 2014, 2018, 2022

5

24

Мирослав Клозе

Германия

2002, 2006, 2010, 2014

4

24

Паоло Мальдини

Италия

1990, 1994, 1998, 2002

4

23

Криштиану Роналду

Португалия

2006, 2010, 2014, 2018, 2022

5

22

Уве Зеелер

ФРГ

1958, 1962, 1966, 1970

4

21

Владислав Жмуда

Польша

1974, 1978, 1982, 1986

4

21

Диего Марадона

Аргентина

1982, 1986, 1990, 1994

4

21

Реализовав пенальти в ворота Доминика Ливаковича, Месси забил 11-й гол на чемпионатах мира и установил два рекорда — личный и аргентинский. Форвард «ПСЖ» впервые добрался до отметки в пять мячей на одном турнире и обошел по общему количеству звезду 1990-х Габриэля Батистуту, который, правда, провел на ЧМ всего 12 игр.

Лучшие бомбардиры сборной Аргентины на чемпионатах мира

Игрок

Турниры

Матчи

Голы

Лионель Месси

2006-1, 2014-4, 2018-1, 2022-5

25

11

Габриэль Батистута

1994-4, 1998-5, 2002-1

12

10

Гильермо Стабиле

1930-8

4

8

Диего Марадона

1982-2, 1986-5, 1994-1

21

8

Марио Кемпес

1978-6

18

6

Гонсало Игуаин

2010-4, 2014-1

14

5

Три из пяти голов на катарских полях Месси забил с 11-метровой отметки. Форвард наказал за фолы сборные Саудовской Аравии, Нидерландов и Хорватии, не реализовав пенальти в игре с Польшей. В финале Лионель вполне может замахнуться на рекорд для одного ЧМ по реализованным пенальти, который делят португалец Эйсебио и голландец Роб Ренсенбринк.

Лидеры по голам с пенальти на одном чемпионате мира

Игрок

Сборная

Турнир

Матчи

Голы

Голы с пенальти

Эйсебио

Португалия

1966

6

9

4

Роб Ренсенбринк

Нидерланды

1978

7

5

4

Харри Кейн

Англия

2018

6

6

3

Лионель Месси

Аргентине

2022

6

5

3

Христо Стоичков

Болгария

1994

7

6

3

Йохан Нескенс

Нидерланды

1974

7

5

3

Антуан Гризманн

Франция

2018

7

4

3

Лео принял участие в восьми результативных атаках сборной Аргентины, записав на свой счет пять голов и три передачи. Аргентинец возглавил рейтинг чемпионата по системе «гол+пас», подвинув партнера по команде Кильяна Мбаппе. Автор дубля в игре с Хорватией Хулиан Альварес отметился четырьмя голами и догнал в списке снайперов француза Оливье Жиру.

Лидеры по системе «гол+пас» на ЧМ-2022

Игрок

Команда

Матчи

Очки (гол+пас)

Лионель Месси

Аргентина

6

8 (5+3)

Кильян Мбаппе

Франция

5

7 (5+2)

Бруну Фернандеш

Португалия

4

5 (2+3)

Харри Кейн

Англия

5

5 (2+3)

Оливье Жиру

Франция

4

4 (4+0)

Хулиан Альварес

Аргентина

6

4 (4+0)

Гонсалу Рамуш

Португалия

4

4 (3+1)

Альваро Мората

Испания

4

4 (3+1)
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Сиэтл 0
1-й период

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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