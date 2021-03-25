Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Результаты Лига чемпионов Чемпионат мира-2022
Молодежный Евро-21
Евро-2020
Лига Европы
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
БЕТСИТИ Кубок России
Суперкубок УЕФА
Олимп-ФНЛ
Олимп-ПФЛ
Сборная России
Трансферы
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Другие
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодёжная сборная России
Олимпиада
Видео
Клуб 100
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Тренер сборной Мальты доволен игрой команды в матче с Россией

01:56
Теги:

Главный тренер сборной Мальты Девис Манджа поделился впечатлениями после матча с командой России (1:3) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Я доволен игрой своей команды, — цитирует Манджу официальный сайт УЕФА 25 марта. — Во втором тайме мы действовали, проявляя индивидуальное мастерство. Однако нам нужно лучше реализовывать свои моменты.

Раздосадован только тем, что матч должен был заканчиваться со счетом 1:2, раз уж мы не смогли отыграться. Пропускать третий мяч мы не должны были.

Теперь нам нужно восстановиться и думать о второй игре. Рад тому, что во втором тайме мы создавали моменты, хорошо владели мячом. Этими аспектами я доволен, но не пропущенным мячом".

Голы в составе российской команды забивали Артем Дзюба, Мариу Фернандес и Александр Соболев.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2030772--malta-vs-russia/

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 727
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче с Мальтой?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




Загрузка...