Тренер сборной Мальты доволен игрой команды в матче с Россией

Главный тренер сборной Мальты Девис Манджа поделился впечатлениями после матча с командой России (1:3) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Я доволен игрой своей команды, — цитирует Манджу официальный сайт УЕФА 25 марта. — Во втором тайме мы действовали, проявляя индивидуальное мастерство. Однако нам нужно лучше реализовывать свои моменты.

Раздосадован только тем, что матч должен был заканчиваться со счетом 1:2, раз уж мы не смогли отыграться. Пропускать третий мяч мы не должны были.

Теперь нам нужно восстановиться и думать о второй игре. Рад тому, что во втором тайме мы создавали моменты, хорошо владели мячом. Этими аспектами я доволен, но не пропущенным мячом".

Голы в составе российской команды забивали Артем Дзюба, Мариу Фернандес и Александр Соболев.