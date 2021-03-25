Тренер сборной Мальты доволен игрой команды в матче с Россией
Главный тренер сборной Мальты Девис Манджа поделился впечатлениями после матча с командой России (1:3) в отборочном турнире ЧМ-2022.
«Я доволен игрой своей команды, — цитирует Манджу официальный сайт УЕФА 25 марта. — Во втором тайме мы действовали, проявляя индивидуальное мастерство. Однако нам нужно лучше реализовывать свои моменты.
Раздосадован только тем, что матч должен был заканчиваться со счетом 1:2, раз уж мы не смогли отыграться. Пропускать третий мяч мы не должны были.
Теперь нам нужно восстановиться и думать о второй игре. Рад тому, что во втором тайме мы создавали моменты, хорошо владели мячом. Этими аспектами я доволен, но не пропущенным мячом".
Голы в составе российской команды забивали Артем Дзюба, Мариу Фернандес и Александр Соболев.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2030772--malta-vs-russia/
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