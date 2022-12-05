Маттеус считает, что сборной Германии необходима конкуренция на позиции голкипера

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус считает, что национальной команде необходима конкуренция на позиции голкипера.

«У нас есть хорошие вратари, можно попробовать тер Штегена, Кевина Траппа или Лено в следующих играх, дать им возможность показать, можно ли на них положиться. Особенно после игры с Коста-Рикой, где Нойер допустил ряд ошибок», — приводит слова Маттеуса Bayern & Germany.

Мануэль Нойер на ЧМ-2022 сыграл за Германию все три матча групповой стадии, в которых пропустил пять мячей. Немцы заняли третье место в своей группе на турнире в Катаре (4 очка) и не вышли в плей-офф.