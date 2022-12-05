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Сегодня, 21:09

Маттеус считает, что сборной Германии необходима конкуренция на позиции голкипера

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус считает, что национальной команде необходима конкуренция на позиции голкипера.

«У нас есть хорошие вратари, можно попробовать тер Штегена, Кевина Траппа или Лено в следующих играх, дать им возможность показать, можно ли на них положиться. Особенно после игры с Коста-Рикой, где Нойер допустил ряд ошибок», — приводит слова Маттеуса Bayern & Germany.

Мануэль Нойер на ЧМ-2022 сыграл за Германию все три матча групповой стадии, в которых пропустил пять мячей. Немцы заняли третье место в своей группе на турнире в Катаре (4 очка) и не вышли в плей-офф.

Источник: Bayern & Germany

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⚽ Футбол. ЧМ
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26%

1.77

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16%

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Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Лотар Маттеус
Мануэль Нойер
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
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