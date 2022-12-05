Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение сборной Японии от Хорватии в 1/8 финала чемпионата мира-2022 (1:1, 1:3 — по пенальти).

«Не знаю, готовились ли японцы к серии пенальти. Ударили плохо. Вратарь молодец. Но брал он их легко. Можно было посильнее, выше, так, чтобы реакция вратаря не сработала. Бей на силу, если боишься! Три человека бьют одинаково, это ужас! Но считаю, что японцы все равно заслуживают самой что ни на есть большой похвалы. Они обыграли Испанию, Германию, сыграли вничью с хорватами. Шикарно», — сказал Мостовой «СЭ».

Хорватия в 1/4 финала сыграет с победителем матча Бразилия — Корея, который также пройдет 5 декабря. Четвертьфинальный матч назначен на 9 декабря.