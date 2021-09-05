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Матч Россия — Мальта обслужит турецкая бригада арбитров

11:50
Али Палабыйык. Фото Bursa Hakimiyet
Али Палабыйык. Фото Bursa Hakimiyet
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Турецкий судья Али Палабыйык назначен главным арбитром матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистентами Палабыйыка станут Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. Четвертый судья — Ясар Кемал Угурлу. ВАР — Абдулкадир Битиген, АВАР — Мете Калкаван.

Сборная России возглавляет группу H отборочного турнира ЧМ-2022 с 10 очками в 5 матчах. Мальта идет на 5-й строчке с 4 очками в 5 играх.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45. Встречу в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/european-qualifiers/match/2030891--russia-vs-malta/matchinfo/

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Иван Торопцев все материалы автора

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