Турецкий судья Али Палабыйык назначен главным арбитром матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистентами Палабыйыка станут Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. Четвертый судья — Ясар Кемал Угурлу. ВАР — Абдулкадир Битиген, АВАР — Мете Калкаван.

Сборная России возглавляет группу H отборочного турнира ЧМ-2022 с 10 очками в 5 матчах. Мальта идет на 5-й строчке с 4 очками в 5 играх.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45. Встречу в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.