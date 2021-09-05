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Бускетс раскритиковал идею проведения ЧМ каждые два года

13:09
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серджи Бускетс недоволен тем, что чемпионат мира проводится каждые два года.

«Мало, что может повлиять на вопрос проведения ЧМ каждые два года. Мы видим, что календарь стал загруженным. А им нет дела до игроков. Они хотят больше Евро, больше чемпионатов мира, больше клубных чемпионатов мира, больше матчей в лиге, больше матчей в рамках каждого турнира. Игроки могут взорваться», — цитирует Бускетса Goal.

Сегодня, 5 сентября, сборная Испании сыграет с Грузией в матче 5-го тура отбора к ЧМ-2022. Начало — в 21.45 (мск). Испанцы с 7 очками занимают 2-е место в группе B, Грузия располагается на последней строчке.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en

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Виктория Кравченко все материалы автора

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