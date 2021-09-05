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Льорис рассказал, почему сборная Франции не смогла победить Украину

11:00
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Вратарь сборной Франции Уго Льорис высказался о ничьей в матче отбора к ЧМ-2022 с Украиной (1:1).

«Не хватало самоотдачи и агрессии. Эйфория от ЧМ-2018 осталась в прошлом. Нам немного не хватает уверенности в себе. Уровень игроков стал выше, но прогресс в игре сборной Франции зависит от каждого в отдельности.

Мы должны сохранять позитивный настрой. Надо успешно начать матч против Финляндии", — приводит слова Льориса Stadium Astro.

Сборная Франции набрала 9 очков и возглавляет турнирную таблицу группы D. Украина занимает 3-е место.

Дополнительная информация:

https://english.stadiumastro.com/football/lloris-fires-warning-outsorts-france-world-cup-euphoria-over-200945

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Екатерина Савостина все материалы автора

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