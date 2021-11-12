Экс-тренер «Спартака» может не пустить Италию на ЧМ-2022. Расклады для команды Манчини

В пятницу продолжится предпоследний тур отборочного турнира ЧМ-2022 в Европе, и главным событием дня является матч сборных Италии и Швейцарии.

Группа С. Положение команд

И О М 1. Италия 6 14 12-1 2. Швейцария 6 14 10-1 3. Болгария 7 8 6-10 4. Сев. Ирландия 6 5 5-7 5. Литва 7 7 4-18

Победитель игры Италия — Швейцария почти наверняка займет первое место в группе и напрямую попадет в финальный турнир. В заключительном туре команда Роберто Манчини играет в гостях с Северной Ирландией, а швейцарцы, которых тренирует экс-наставник московского «Спартака» Мурат Якин — дома с Болгарией. Тому, кто выиграет 12 ноября, в последний день будет достаточно ничьей.

В случае, если матч Италия — Швейцария завершится вничью, то фаворитом в борьбе за первое место будет «скуадра адзурра», у которой на два пункта лучше разность мячей.

Группа I. Положение команд

И О М 1. Англия 8 20 24-3 2. Польша 8 17 25-8 3. Албания 8 15 11-7 4. Венгрия 8 11 13-12 5. Андорра 8 6 7-19 6. Сан-Марино 8 0 1-32

В группе I Англии для того, чтобы де-факто гарантировать себе первое место, нужно 12 ноября не проиграть дома Албании. В заключительном туре британцы встречаются с Сан-Марино и возьмут три очка.

Польша обеспечит себе второе место, если 12 ноября победит в гостях Андорру, а Албания не обыграет в гостях Англию.

12.11.2021 | Италия — Швейцария