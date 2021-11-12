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Экс-тренер «Спартака» может не пустить Италию на ЧМ-2022. Расклады для команды Манчини

11:25
Роберто Манчини. Фото Instagram
Роберто Манчини. Фото Instagram
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В пятницу продолжится предпоследний тур отборочного турнира ЧМ-2022 в Европе, и главным событием дня является матч сборных Италии и Швейцарии.

Группа С. Положение команд

И

О

М

1. Италия

6

14

12-1

2. Швейцария

6

14

10-1

3. Болгария

7

8

6-10

4. Сев. Ирландия

6

5

5-7

5. Литва

7

7

4-18

Победитель игры Италия — Швейцария почти наверняка займет первое место в группе и напрямую попадет в финальный турнир. В заключительном туре команда Роберто Манчини играет в гостях с Северной Ирландией, а швейцарцы, которых тренирует экс-наставник московского «Спартака» Мурат Якин — дома с Болгарией. Тому, кто выиграет 12 ноября, в последний день будет достаточно ничьей.

В случае, если матч Италия — Швейцария завершится вничью, то фаворитом в борьбе за первое место будет «скуадра адзурра», у которой на два пункта лучше разность мячей.

Группа I. Положение команд

И

О

М

1. Англия

8

20

24-3

2. Польша

8

17

25-8

3. Албания

8

15

11-7

4. Венгрия

8

11

13-12

5. Андорра

8

6

7-19

6. Сан-Марино

8

0

1-32

В группе I Англии для того, чтобы де-факто гарантировать себе первое место, нужно 12 ноября не проиграть дома Албании. В заключительном туре британцы встречаются с Сан-Марино и возьмут три очка.

Польша обеспечит себе второе место, если 12 ноября победит в гостях Андорру, а Албания не обыграет в гостях Англию.

12.11.2021 | Италия — Швейцария

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Отдел футбола «СЭ» все материалы автора
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