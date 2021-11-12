Экс-тренер «Спартака» может не пустить Италию на ЧМ-2022. Расклады для команды Манчини
В пятницу продолжится предпоследний тур отборочного турнира ЧМ-2022 в Европе, и главным событием дня является матч сборных Италии и Швейцарии.
Группа С. Положение команд
|
|
И
|
О
|
М
|
1. Италия
|
6
|
14
|
12-1
|
2. Швейцария
|
6
|
14
|
10-1
|
3. Болгария
|
7
|
8
|
6-10
|
4. Сев. Ирландия
|
6
|
5
|
5-7
|
5. Литва
|
7
|
7
|
4-18
Победитель игры Италия — Швейцария почти наверняка займет первое место в группе и напрямую попадет в финальный турнир. В заключительном туре команда Роберто Манчини играет в гостях с Северной Ирландией, а швейцарцы, которых тренирует экс-наставник московского «Спартака» Мурат Якин — дома с Болгарией. Тому, кто выиграет 12 ноября, в последний день будет достаточно ничьей.
В случае, если матч Италия — Швейцария завершится вничью, то фаворитом в борьбе за первое место будет «скуадра адзурра», у которой на два пункта лучше разность мячей.
Группа I. Положение команд
|
И
|
О
|
М
|
1. Англия
|
8
|
20
|
24-3
|
2. Польша
|
8
|
17
|
25-8
|
3. Албания
|
8
|
15
|
11-7
|
4. Венгрия
|
8
|
11
|
13-12
|
5. Андорра
|
8
|
6
|
7-19
|
6. Сан-Марино
|
8
|
0
|
1-32
В группе I Англии для того, чтобы де-факто гарантировать себе первое место, нужно 12 ноября не проиграть дома Албании. В заключительном туре британцы встречаются с Сан-Марино и возьмут три очка.
Польша обеспечит себе второе место, если 12 ноября победит в гостях Андорру, а Албания не обыграет в гостях Англию.
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