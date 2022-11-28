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Сегодня, 20:38

Мартинес заявили, что напряжение в команде — это нормально

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал об атмосфере в команде.

«В команде есть напряжение, и это нормально. Игроки уже давно играют вместе. Это как в семье: если в ней нет напряженности или разногласий, то это потому, что у вас нет эмоций. Мы надеялись пройти квалификацию после второго матча, но такова реальность. У нас ещё есть возможность выйти в плей-офф. Мы должны объединиться и подумать о следующей игре с Хорватией», — приводит слова Мартинеса итальянский журналист Альфредо Педулла.

После двух матчей в группе F сборная Бельгии занимает третье место, набрав три очка.

1 декабря Бельгия встретится с лидером группы, сборной Хорватии. Начало — в 18:00.

Источник: https://www.alfredopedulla.com/ct-belgio-ci-sono-tensioni-nel-gruppo-e-una-famiglia-e-normale/
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Роберто Мартинес
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