Мартинес заявили, что напряжение в команде — это нормально

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал об атмосфере в команде.

«В команде есть напряжение, и это нормально. Игроки уже давно играют вместе. Это как в семье: если в ней нет напряженности или разногласий, то это потому, что у вас нет эмоций. Мы надеялись пройти квалификацию после второго матча, но такова реальность. У нас ещё есть возможность выйти в плей-офф. Мы должны объединиться и подумать о следующей игре с Хорватией», — приводит слова Мартинеса итальянский журналист Альфредо Педулла.

После двух матчей в группе F сборная Бельгии занимает третье место, набрав три очка.

1 декабря Бельгия встретится с лидером группы, сборной Хорватии. Начало — в 18:00.