Мартинес уверен, что комментарий де Брейне о старости команды не привел к поражению

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес отреагировал на комментарий полузащитника команды Кевина де Брейне о том, что национальная команда слишком старая для победы на чемпионате мира в Катаре.

«Когда вы участвуете в чемпионате мира, у вас есть игроки, которые должны говорить со средствами массовой информации часами каждый день. 90% вещей воспринимаются положительно, но затем случается момент, когда вы получаете одну или две строки, которые не вписываются в контекст. Я думаю, что мы все профессионалы, знаем, как не обращать внимания на то, что сказано. Я видел, как команда была сосредоточена, внутри здоровая атмосфера, все усердно работали. Не думаю, что какой-либо комментарий может повлиять на наш результат или качество игры», — приводит слова Мартинеса ТАСС.

Сборная Марокко набрала четыре очка и находится на втором месте в группе F. Бельгия находится на третьем месте (3 очка). Лидирует национальная команда Хорватии (4 очка).

В заключительном туре сборная Марокко сыграет с командой Канады, бельгийцы встретятся с хорватами. Матчи пройдут 1 декабря.