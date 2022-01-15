Роналду: «Верю, что Португалия сможет попасть на ЧМ-2022»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выразил надежду на попадание сборной Португалии на чемпионат мира-2022.

«Будет грустно, если мы не попадем на чемпионат мира, но я все еще верю, что мы сможем отобраться туда. Я верю, что Португалия попадет на ЧМ в Катаре. Понятно, что нам предстоит один или два тяжелых матча, у нас игра с Турцией, а если мы пройдем в финал стыков, то можем встретиться с Италией. Мы будем готовы в марте. Жизнь такова, что в ней нет идеальных сценариев, приходится сталкиваться с тем, что есть», — приводит ESPN слова Роналду.

Сборная Португалии примет участие в стыковом турнире за право попасть на ЧМ-2022. В полуфинале португальцы сыграют с Турцией, встреча состоится 24 марта. Победитель матча сыграет в финале с победителем игры Италия — Македония.