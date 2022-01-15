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Сегодня, 07:27

Роналду: «Верю, что Португалия сможет попасть на ЧМ-2022»

Криштиану Роналду верит в попадание сборной Португалии на чемпионат мира-2022
Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выразил надежду на попадание сборной Португалии на чемпионат мира-2022.

«Будет грустно, если мы не попадем на чемпионат мира, но я все еще верю, что мы сможем отобраться туда. Я верю, что Португалия попадет на ЧМ в Катаре. Понятно, что нам предстоит один или два тяжелых матча, у нас игра с Турцией, а если мы пройдем в финал стыков, то можем встретиться с Италией. Мы будем готовы в марте. Жизнь такова, что в ней нет идеальных сценариев, приходится сталкиваться с тем, что есть», — приводит ESPN слова Роналду.

Сборная Португалии примет участие в стыковом турнире за право попасть на ЧМ-2022. В полуфинале португальцы сыграют с Турцией, встреча состоится 24 марта. Победитель матча сыграет в финале с победителем игры Италия — Македония.

Источник: https://www.espn.com/soccer/manchester-united-engman_utd/story/4568768/cristiano-ronaldo-man-united-not-as-good-as-we-should-be-this-season

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
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Тоттенхэм
Арсенал

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1.38

ТМ 3.0

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