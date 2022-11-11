Мане, Менди и Кулибали попали в состав сборной Сенегала на ЧМ-2022

Сборная Сенегала назвала состав на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.

В заявку попали игроки «Челси» вратарь Эдуар Менди и защитник Калиду Кулибали, а также форвард «Баварии» Садио Мане, который на данный момент травмирован.

Вратари: Эдуар Менди («Челси»), Альфред Гомис («Ренн»), Сени Дьенг («Куинз Парк Рейнджерс»).

Защитники: Калиду Кулибали («Челси»), Абду Диалло («ПСЖ»), Юссуф Сабали («Реал Бетис»), Фоде Балло-Туре («Милан»), Пап Абу Сиссе («Олимпиакос»), Исмаил Якобс («Монако»), Формоз Менди («Ред Стар»).

Полузащитники: Идрисса Гейе («Эвертон»), Шейху Куяте («Ноттингем Форест»), Нампали Менди («Лестер»), Крепин Диатта («Монако»), Папа Гуйе («Марсель»), Пап Матар Сарр («Тоттенхэм»), Пате Сисс («Райо Вальекано»), Мустафа Найем («Пафос»), Мамаду Лум («Алавес»).

Нападающие: Садио Мане («Бавария»), Исмаила Сарр («Уотфорд»), Булайе Диа («Салернитана»), Бамба Дьенг («Марсель»), Фамара Дьедью («Аланьяспор»), Николас Джексон («Вильярреал»), Илиман Ндиай («Шеффилд Юнайтед»).

В групповом турнире ЧМ-2022 Сенегал сыграет с Катаром, Нидерландами и Эквадором.