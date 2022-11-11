Саутгейт объяснил, почему не включил Риса Джеймса в состав сборной Англии на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил решения не брать защитника «Челси» Риса Джеймса на чемпионат мира в Катаре.

«Мне пришлось сделать очень тяжелый звонок Рису. К сожалению, он после травмы смог бы восстановиться к более поздней стадии турнира. Играть условно в четвертьфинале без почти двух месяцев игровой практики — слишком требовательно», — сказал Саутгейт на пресс-конференции.

22-летний футболист получил повреждение в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Милана» (2:0), который прошел 11 октября.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Англия сыграет в группе В против Ирана, Уэльса и США. Первый матч «трех львов» пройдет против сборной Ирана 21 ноября (16.00 мск).