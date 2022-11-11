В Госдуме отреагировали на заявление Блаттера об Иране: «Ему нужно сейчас пить «Боржоми» и в Баден-Бадене принимать процедуры»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера, призвавшего отстранить Иран от участия в ЧМ-2022.

«Блаттер уже пенсионер авторитетный. Его высказывания, конечно, сейчас мало кто будет воспринимать серьезно. Ему нужно сейчас пить «Боржоми» и в Баден-Бадене принимать процедуры. Надо было раньше думать о том, кого отстранять, а кого допускать. Иран честными играми добился выхода на ЧМ. Выиграл все квалификации, поэтому он имеет все права на участие в чемпионате. Это мнение одних чиновников. Везде кому-то что-то не нравится. Но какое отношение это имеет к футболу? Команда Ирана достойна выступать на ЧМ, потому что она заслужила это своими играми и победами. Удивительно слышать от Блаттера такую позицию», — сказал Свищев «СЭ».

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Иран сыграет в группе против Англии, Уэльса и США. Первый матч иранцы проведут против англичан 21 ноября (16.00 мск).