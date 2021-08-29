Маер заменит Модрича в сборной Хорватии на матчи отборочного раунда ЧМ-2022

Полузащитник «Ренна» Ловро Маер получил вызов в сборную Хорватии, сообщает официальный Twitter команды.

23-летний хавбек заменит в сборной полузащитника «Реала» Луку Модрича, который получил травму приводящей мышцы в составе мадридцев.

Маер 26 августа перешел из загребского «Динамо» в «Ренн». В текущем сезоне игрок провел 13 матчей за хорватский клуб, забив 5 голов и сделав 4 результативные передачи.

Матч Россия — Хорватия пройдет 1 сентября в «Лужниках». Начало — в 21.45 по московскому времени.