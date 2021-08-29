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Черышев прибыл в расположение сборной России

01:05
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прибыл в расположение сборной России.

«Смотрите, кто к нам приехал», — говорится в сообщении сборной в Twitter.

В текущем сезоне Черышев провел 3 матча в ла лиге, в которых отметился двумя результативными передачами.

В сентябре сборная России сыграет со сборными Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября) в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Предстоящие матчи станут первыми для сборной России под руководством нового главного тренера Карпина, который на этом посту сменил Станислава Черчесова.

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Сергей Разин все материалы автора

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