Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прибыл в расположение сборной России.

«Смотрите, кто к нам приехал», — говорится в сообщении сборной в Twitter.

Смотрите, кто к нам приехал ? pic.twitter.com/Ldvk1DAaEe — Сборная России (@TeamRussia) August 28, 2021

В текущем сезоне Черышев провел 3 матча в ла лиге, в которых отметился двумя результативными передачами.

В сентябре сборная России сыграет со сборными Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября) в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Предстоящие матчи станут первыми для сборной России под руководством нового главного тренера Карпина, который на этом посту сменил Станислава Черчесова.