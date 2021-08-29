Черышев прибыл в расположение сборной России
01:05
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прибыл в расположение сборной России.
«Смотрите, кто к нам приехал», — говорится в сообщении сборной в Twitter.
Смотрите, кто к нам приехал ? pic.twitter.com/Ldvk1DAaEe— Сборная России (@TeamRussia) August 28, 2021
В текущем сезоне Черышев провел 3 матча в ла лиге, в которых отметился двумя результативными передачами.
В сентябре сборная России сыграет со сборными Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября) в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Предстоящие матчи станут первыми для сборной России под руководством нового главного тренера Карпина, который на этом посту сменил Станислава Черчесова.
Читайте также
«Новиков играл с порванной связкой. Он должен был начать тренироваться только через месяц». Бухлицкий — о победе над Швейцарией в полуфинале ЧМ по пляжному футболу
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю