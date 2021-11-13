Дибала получил травму в сборной Аргентины
Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала получил травму в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Уругвая (1:0), сообщает TyC Sports.
13 ноября Дибала вышел в стартовом составе национальной команды впервые с ноября 2019 года. В первом тайме он получил повреждение после удара по икроножным мышцам и был заменен в перерыве. Вместо Дибало вышел Хоакин Корреа.
Сроки восстановления 27-летнего аргентинца не сообщаются.
Сборная Аргентины занимает второе месте в турнирной таблице южноамериканского отбора ЧМ-2022.
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Дополнительная информация:
https://www.tycsports.com/seleccion-argentina/paulo-dybala-titular-en-la-seleccion-argentina-jugo-diez-minutos-en-dos-anos-id390395.html
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