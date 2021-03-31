Ллорис догнал Анри по количеству матчей за сборную Франции и делит с ним второе место

Голкипер сборной Франции Юго Ллорис вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Боснии и Герцеговины. Для него это 123-й матч за команду.

Футболист по этому показателю сравнялся с Тьерри Анри. Они делят второе место по количеству матчей за команду. Лидирует Лилиан Тюрам — 142 игры.