Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Армения одержала пятую победу подряд, серия без поражений достигла восьми матчей

22:23
Теги:

Сборная Армении обыграла команду Румынии (3:2) в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Армяне набрали девять очков и лидируют в группе J. Команда выиграла все три матча на старте турнира.

Ранее сборная Армении обыграла Лихтенштейн (1:0) и Исландию (2:0). Победная серия достигла пяти матчей. Она включает также победы в Лиге наций над командами Грузии (2:1) и Македонии (1:0). Серия сборной Армении без поражений составляет восемь игр.

Армения — Румыния

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...