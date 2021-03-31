Армения одержала пятую победу подряд, серия без поражений достигла восьми матчей

Сборная Армении обыграла команду Румынии (3:2) в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Армяне набрали девять очков и лидируют в группе J. Команда выиграла все три матча на старте турнира.

Ранее сборная Армении обыграла Лихтенштейн (1:0) и Исландию (2:0). Победная серия достигла пяти матчей. Она включает также победы в Лиге наций над командами Грузии (2:1) и Македонии (1:0). Серия сборной Армении без поражений составляет восемь игр.