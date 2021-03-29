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Левандовски вышел на третье место в списке бомбардиров в квалификациях турнира

09:30
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Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски забил два гола Андорре в матче отборочного раунда ЧМ-2022 (3:0).

Теперь на счету 32-летнего форварда 24 мяча в квалификациях турнира. По этому показателю он сравнялся с боснийцем Эдином Джеко, третьим бомбардиром в рейтинге.

Лучшим бомбардиром в отборочных этапах чемпионатов мира является Криштиану Роналду, забивший 30 голов за сборную Португалии. Второе место занимает экс-форвард сборной Украины Андрей Шевченко — 26 мячей.

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