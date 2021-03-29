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Манчини оценил игру футболистов сборной Болгарии

09:05
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о победном матче отбора на ЧМ-2022 против Болгарии (2:0).

«Сложно играть с такими командами, как Болгария. Они физически крепки, обороняются силами и стараются остро контратаковать. В первом тайме мы не рисковали, во втором стали больше рисковать. У Болгарии не было точных голевых моментом. На таком уровне легких матчей не бывает», — цитирует Манчини официальный сайт УЕФА.

Италия одержала две победы в двух матчах турнира. В активе команды 6 очков. 31 марта Италия встретится с Литвой.

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