Манчини оценил игру футболистов сборной Болгарии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о победном матче отбора на ЧМ-2022 против Болгарии (2:0).

«Сложно играть с такими командами, как Болгария. Они физически крепки, обороняются силами и стараются остро контратаковать. В первом тайме мы не рисковали, во втором стали больше рисковать. У Болгарии не было точных голевых моментом. На таком уровне легких матчей не бывает», — цитирует Манчини официальный сайт УЕФА.

Италия одержала две победы в двух матчах турнира. В активе команды 6 очков. 31 марта Италия встретится с Литвой.