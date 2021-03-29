Зинченко подвел итоги матча Украины с Финляндией
10:09
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в своем Instagram подвел итоги матча отборочного турнира на ЧМ-2022 с Финляндией (1:1).
«Побеждаем вместе, преодолеваем преграды вместе и ошибаемся тоже вместе. Нуждаемся в поддержке каждого украинца, чтобы стать сильнее уже в следующем матче. Всегда вместе и до конца», — написал Зинченко.
В двух матчах отбора Украина набрала 2 очка, сыграв обе игры вничью.
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