Зинченко подвел итоги матча Украины с Финляндией

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в своем Instagram подвел итоги матча отборочного турнира на ЧМ-2022 с Финляндией (1:1).

«Побеждаем вместе, преодолеваем преграды вместе и ошибаемся тоже вместе. Нуждаемся в поддержке каждого украинца, чтобы стать сильнее уже в следующем матче. Всегда вместе и до конца», — написал Зинченко.

В двух матчах отбора Украина набрала 2 очка, сыграв обе игры вничью.