Лайшев: «Вчера переживал за Катар, думал, они лучше сыграют»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, какую команду поддерживает на чемпионате мира в Катаре.

«Я болею за красивый футбол, но предпочтение отдаю Франции. Они мне ближе, роднее и понятнее. Вчера переживал за Катар, думал, они лучше сыграют», — приводит «Спорт день за днем» слова Лайшева.

Также он отметил, как относится к критике турнира.

«Географию футбола нужно развивать, это определенная культура, которая должна быть везде. Чемпионат мира — это масштабное международное мероприятие, самое мощное мировое событие. Такие турниры всегда служили толчком для дальнейшего развития футбола в стране, в которой проходили. Как можно не любить футбол? Каким бы видом спорта мы не занимались, хоккей, борьба, фигурное катание, лыжные гонки, мы всегда параллельно играли в футбол. Чемпионат мира — это праздник, мы все с удовольствием за ним следим», — добавил специалист.

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.