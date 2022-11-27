Месси: «Мы должны продолжать бороться все вместе. Вперед, Аргентина!»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на победу в матче группового турнира ЧМ-2022 с Мексикой (2:0).

«Мы должны были выиграть сегодня, и мы смогли это сделать. В среду будет еще один финал. Мы должны продолжать бороться все вместе. Вперед, Аргентина!!!» — написал Месси в соцсетях.

После двух туров группу возглавляют поляки, в активе которых 4 очка. Аргентинцы (3 очка) располагаются на втором месте. Следом идут сборные Саудовской Аравии (3) и Мексики (1).

В заключительном туре аргентинцы встретятся с полякам, а сборная Мексики сыграет против команды Саудовской Аравии. Обе игры пройдет 30 ноября.