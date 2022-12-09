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Сегодня, 16:35

Кузен Ловрена считает, что Хорватия победит Бразилию в 1/4 финала ЧМ-2022

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Кристиан Ловрен, кузен защитника «Зенита» и сборной Хорватии Деяна Ловрена, сделал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 между хорватами и Бразилией.

— Деян счастлив в Санкт-Петербурге! Он играет в лучшем клубе России, а Ловрен там лучший игрок! Что будет с его будущем? Этого я не знаю.

Прогноз на матч с Бразилией? 2:0 в пользу Хорватии. Забьют Ловрен и Перишич, — сказал Кристиан Ловрен корреспонденту «СЭ».

Встреча Хорватия — Бразилия пройдет 9 декабря на стадионе «Эдьюкэйшн Сити» и начнется в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Деян Ловрен
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