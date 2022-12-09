Бышовец: «Бразилия — хорошая команда, а у хорватов в обороне проблемы»

Бывший тренер сборной СССР и России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре, где встретятся Бразилия и Хорватия.

«Один из факторов в том, что хорваты провели в 1/8 финала тяжелый матч с Японией. Там были дополнительное время и серия пенальти. Брозович, Модрич, Крамарич, лидеры сборной Хорватии, получили огромную нагрузку. Причем не только физическую. Дуэль с японцами была настоящей нервотрепкой. Надо отдать должное тренеру азиатов: он прекрасно подготовил команду к чемпионату, с учетом всех факторов, которые есть в Катаре», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Также Бышовец считает, что Бразилия показала свои лучшие качества в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Кореи (4:1).

«Это был наиболее яркий матч бразильцев на турнире. Блестяще сыграли Винисиус, Ришарлисон, Неймар, приведший себя в рабочее состояние. И как команда они были хороши. При этом с точки зрения интенсивности и драматизма это игра не была такой, как матч Хорватия — Япония. Не случайно тренер Тите делал замены, дал выйти на поле всем, кто в заявке. Поэтому тут, конечно, у Бразилии преимущество. Оно может сказаться. Тем более что в обороне у хорватов все-таки есть проблемы», — добавил Бышовец.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Бразилии сыграет в матче 1/4 финала турнира против Хорватии сегодня, 9 декабря, начало — 18.00 мск.