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Сегодня, 16:30

Хорватия — Бразилия: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча 1/4 финала ЧМ-2022

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Футболисты сборной Бразилии.
Фото Reuters

В пятницу, 9 декабря, сборная Хорватии сыграет против Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Эдьюкэйшн Сити» и начнется в 18.00 по московскому времени.

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В рамках 1/8 финала турнира Хорватия с трудом обыграла Японию: основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти были точнее хорваты 3:1. Сборная Бразилии крупно обыграла Корею — 4:1.

Следить за матчем Хорватия — Бразилия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира. 1/4 финала
09 дек, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Хорватия
Бразилия

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке

Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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