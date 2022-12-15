Кунде считает, что сборной Франции немного повезло в полуфинале ЧМ-2022

Защитник сборной Франции Жюль Кунде прокомментировал победу над Марокко в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022.

«Извините, я все пропустил, был на допинг-контроле, пропустил празднование победы, поэтому пока не в настроении, но оно придет (смеется)! Сыграть в финале? Это мечта! Сборная Марокко доставила нам проблемы, марокканцы провели отличный матч, и мы смогли справиться с физической нагрузкой. Знали, что должны начать матч очень хорошо, а гол Тео облегчил нам задачу. Мы были очень компактны, во втором тайме было немного сложнее, они владели мячом, иногда мы были на грани. Все приложили много усилий. Мы команда, которая умеет трепеть, во всех матчах у нас были периоды, когда нам было сложно, но мы не сдавались. К счастью для нас, Уго Льорис сделал несколько сейвов, и нам немного повезло», — цитирует L'Equipe Кунде.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря.