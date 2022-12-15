Джон Терри: «Ожидал от Франции гораздо большего, марокканцы были лучше»

Экс-защитник сборной Англии Джон Терри поделился мнением об игре Франции в матче 1/2 финала ЧМ-2022 с Марокко (2:0).

«Франция нашла способ победить. Но я ожидал от них гораздо большего, учитывая игроков, которые у них есть. По-моему, марокканцы были лучше на протяжении 90 минут», — приводит слова Терри сайт ФИФА.

Франция в финале ЧМ-2022 сыграет с Аргентиной 18 декабря на стадионе «Лусаил». Марокко в матче за третье место встретится с Хорватией 17 декабря на арене «Халифа». Обе игры начнутся — в 18.00 мск.