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Сегодня, 01:45

Джон Терри: «Ожидал от Франции гораздо большего, марокканцы были лучше»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-защитник сборной Англии Джон Терри поделился мнением об игре Франции в матче 1/2 финала ЧМ-2022 с Марокко (2:0).

«Франция нашла способ победить. Но я ожидал от них гораздо большего, учитывая игроков, которые у них есть. По-моему, марокканцы были лучше на протяжении 90 минут», — приводит слова Терри сайт ФИФА.

Франция в финале ЧМ-2022 сыграет с Аргентиной 18 декабря на стадионе «Лусаил». Марокко в матче за третье место встретится с Хорватией 17 декабря на арене «Халифа». Обе игры начнутся — в 18.00 мск.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: Сайт ФИФА
Джон Терри
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
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